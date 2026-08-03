‫معرض آي بي إس 2026 يواصل استقبال المشاركات في جوائز IPS العقارية العالمية

دبي، الإمارات العربية, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —



يواصل معرض آي بي إس استقبال طلبات الترشح للمشاركة في “جوائز IPS العقارية 2026“، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المعرض، والمقرر انعقادها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وتأتي الجوائز في إطار التزام معرض آي بي إس بدعم التميز والابتكار في القطاع العقاري، من خلال تكريم المشاريع والشركات والقيادات التي تسهم في تطوير الصناعة، وتعزيز معايير الجودة والاستدامة، وتشجيع تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي تعيد رسم ملامح مستقبل العقارات عالميًا.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس المعرض، إن جوائز IPS أصبحت محطة سنوية مهمة للاحتفاء بالإنجازات النوعية في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين، بل تمثل منصة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة القادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي

طويل الأمد، والارتقاء بمعايير التنافسية والاستدامة في الأسواق العقارية.

وأضاف الشيزاوي: “نتطلع في دورة هذا العام إلى استقطاب مشاركات متميزة من مختلف دول العالم تعكس تنوع التجارب، وتعزز تبادل الخبرات، وتسهم في بناء شراكات جديدة تدعم نمو القطاع العقاري عالميًا.”

وتستمر فترة استقبال طلبات المشاركة حتى 15 أغسطس المقبل، ضمن فئتين رئيسيتين؛ تشمل الأولى فئة جوائز الشركات وهي جوائز المطور العقاري، ومشروع البناء المستدام، وشركة إدارة العقارات، وشركة إدارة المرافق، وشركة الهندسة المعمارية، وشركة التكنولوجيا العقارية (البروبتيك)، وفئة الأفراد التي تضم الرئيس التنفيذي، والمرأة القيادية، والقائدة الإماراتية، والوسيط العقاري، والوسيط العقاري الإماراتي، وجميعها ضمن جوائز التميز للعام في القطاع العقاري.

كما يُمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على فئات الجوائز، ومعايير الترشح والتقييم، وآلية التقديم، من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض IPS Awards 2026 | Celebrating Excellence in Real Estate & Innovation.

وتخضع جميع المشاركات للتقييم من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، وفق معايير دولية ترتكز على جودة المشاريع، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والأثر المحقق.

وجدير بالذكر أن الدورة الثانية والعشرين من معرض آي بي إس تتضمن برنامجًا متكاملًا من الفعاليات يشمل المنتدى العقاري، وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة، وأجنحة دولية، ومساحات مخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، إلى جانب مناطق للمستثمرين ورواد الأعمال والمطورين، بما يسهم في تعزيز الشراكات وبحث فرص التعاون.

ويرتكز المعرض على خمسة محاور رئيسية هي: «عقارات آي بي إس»، و«مدن آي بي إس المستقبلية»، و«آي بي إس للشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية»، و«آي بي إس للتصميم»، و«خدمات آي بي إس»، إلى جانب مؤتمرات متخصصة ومبادرات لتمكين الكفاءات الإماراتية، بما يعزز مكانة المعرض كمنصةً عالميةً تجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية تحت سقف واحد.

لمعرفة المزيد حول المعرض، تفضل بزيارة. www.ipscongress.com

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Marina Mounir

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