‫معرض الأخشاب 2026 يستعرض فرص النمو في قطاع الأخشاب ومكائن تصنيعها ضمن التحول الصناعي في المملكة

يرسخ معرض الأخشاب مكانته كمنصة محورية لصناعة الأخشاب ومكائن تصنيعها في المملكة والمنطقة، ويجمع قادة القطاع وصناع القرار في الرياض من 1 إلى 3 سبتمبر 2026

الرياض، المملكة العربية السعودية, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

يشهد قطاع الأخشاب ومكائن تصنيعها في المملكة زخماً متسارعاً، مدعوماً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتوسع مشاريع البناء، والتطوير العمراني، وارتفاع الطلب على حلول متقدمة في التصنيع، وسلاسل الإمداد، ومواد البناء، والتجهيزات الداخلية. وفي هذا السياق يأتي معرض الأخشاب 2026 ليواكب هذا التحول كمنصة متخصصة تجمع قادة الصناعة، والمصنعين، والمستثمرين من المملكة والمنطقة والعالم، لاستكشاف الفرص الواعدة في أحد أكثر الأسواق الصناعية نمواً في الشرق الأوسط.

وتقام الدورة الثالثة من المعرض خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ضمن فعاليات ملتقى الأخشاب الدولي، بمشاركة دولية واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في الأخشاب، ومكائن تصنيعه، وحلول المعالجة والتشطيب، ومستلزمات صناعة الأثاث، والمواد المتقدمة، وتقنيات التصنيع الحديثة. ويحظى المعرض برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما يرسخ مكانته كمركز دولي متخصص يجمع قادة قطاع الأخشاب، ويدعم مسارات النمو، والاستثمار، والتعاون التجاري، والصناعي في المملكة والمنطقة.

يأتي انعقاد معرض الأخشاب في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً واسعاً في قطاعات البناء، والتصنيع، والصناعات المرتبطة بالتجهيزات الداخلية، حيث تشير التقديرات السوقية إلى أن قطاع البناء يصل إلى نحو 232.14 مليار ريال سعودي في عام 2026، مدعوماً بالمشاريع السكنية، والتجارية، والصناعية. مع توقعات بوصول حجم سوق الأثاث إلى 11.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، مما يعكس اتساع الفرص أمام قطاع الأخشاب والأثاث.

وفي ظل التحول التقني المتسارع، يسلط المعرض الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة ومكائن CNC والتصنيع الرقمي في إعادة تشكيل صناعة الأخشاب. أصبحت التقنيات الذكية عنصراً محورياً في إعادة تشكيل مراحل التصنيع، بدءاً من التصميم وتحليل البيانات، وصولاً إلى المعالجة باستخدام مكائن CNC وأنظمة القطع الآلي. ومن خلال استعراض هذه التقنيات، يوفر المعرض منصة عملية للتعرف على مستقبل التصنيع الذكي في قطاع الأخشاب، ودوره في دعم تنافسية الشركات وتحفيز التحول نحو صناعة أكثر كفاءة وابتكاراً.

في هذا السياق، صرح السيد سعود آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات:

“تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من النمو الصناعي، تتسم بارتفاع الطلب على المواد والحلول التي تدعم قطاعات البناء، والتطوير العمراني، والتصنيع المحلي. وفي هذا السياق، يأتي معرض الأخشاب ليجسد هذا الزخم من خلال منصة متخصصة تجمع قادة قطاع الأخشاب ومكائن تصنيعها، وتفتح المجال أمام الشركات لاستكشاف فرص التوسع، وتعزيز سلاسل الإمداد، وبناء علاقات تجارية طويلة المدى في سوق يشهد تحولاً متسارعاً.”

وأضاف سعود أن المعرض يشكل منصة استراتيجية تدعم مسارات الاستثمار، والتجارة، والنمو الصناعي في قطاع الأخشاب ومكائن التصنيع، في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول أكثر ابتكاراً، وتقنيات إنتاج متقدمة، وشراكات قادرة على مواكبة متطلبات السوق السعودي والمنطقة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ وليد فرغل، رئيس المعرض، أن معرض الأخشاب يواصل تعزيز مكانته كمنصة رئيسية لصناعة الأخشاب ومكائنها في المملكة، قائلاً:

“ تأتي هذه الدورة في توقيت مهم، حيث تشهد السوق السعودية نمواً متسارعاً وطلباً متزايداً على الحلول المتقدمة في الأخشاب، والتصنيع، والتجهيزات الداخلية. ومن خلال المعرض والمؤتمر المصاحب، نوفر بيئة متكاملة تجمع بين الأعمال، والمعرفة، والابتكار، بما يتيح للشركات فرصاً حقيقية للنمو والتوسع. كما تؤكد المشاركة المتزايدة في المعرض أهمية المملكة كوجهة استراتيجية للاستثمار والتوسع الصناعي.“

يعد البرنامج المصاحب أحد أبرز عناصر الدورة الحالية، لما يقدمه من جلسات نقاشية وندوات متخصصة بمشاركة خبراء وقادة من القطاع. يركز المؤتمر على مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها مستقبل صناعة الأخشاب، والاستدامة، وتطور سلاسل الإمداد، ودور التصنيع المحلي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي في رفع كفاءة الإنتاج ودعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتنافسية.

ويؤكد تنظيم المعرض في الرياض تنامي دور المملكة كمركز صاعد لصناعة الأخشاب ومكائن تصنيعها، ومنصة تربط الموردين الدوليين بالمشترين والمصنّعين والمشاريع الكبرى. ومع استمرار التحول الصناعي ضمن رؤية 2030، يواصل المعرض ترسيخ مكانته كمنصة تجمع الصناعة، والتقنية، والاستثمار، والفرص التجارية، وتدعم مستقبل قطاع الأخشاب في المملكة والمنطقة.

Marina Mounir William

Marina.mounir@strategicinfinity.com

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