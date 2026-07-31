‫مشروع ويل إيرا بانكوك (BDMS) تُطلق بي دي إم إس (WellEra Bangkok) وجهة متكاملة للعافية بقيمة 865 مليون دولار أمريكي

بالتعاون مع مجموعة فنادق كابيلا كشريك سكني لأول مشروع “كابيلا ريزيدنس” (Capella Residences) في تايلاند منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تجمع بين الرعاية الصحية، والمجتمعات السكنية الفاخرة ذات العلامة التجارية، والضيافة، وأسلوب حياة الصحية، ليقدم ويل إيرا WellEra نموذجاً جديداً للحياة الصحية طويلة الأمد، حيث يصبح المنزل جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية الوقائية.

بانكوك، تايلاند 31 – يوليوز 2026 – كشفت شركة بانكوك دوسيت للخدمات الطبية المحدودة (BDMS)، إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن مشروع ويل إيرا بانكوك (WellEra Bangkok)، وهو مشروع متكامل للعافية باستثمار يقارب 865 مليون دولار أمريكي (29 مليار بات تايلاندي)، يعيد تصور دور البيئة العمرانية في دعم حياة أكثر صحة .

ومن المقرر افتتاح المشروع في عام 2030، حيث يقدمل ويل إيرا WellEra مفهوماً جديداً للعقارات المخصصة للعافية، من خلال دمج الصحة و العافية القائمة على الأدلة العلمية (Scientific Wellness)، والرعاية الصحية الوقائية، والمساكن الفاخرة، والضيافة، وأسلوب حياة ضمن منظومة واحدة متكاملة.

ويستند المشروع إلى مفهوم “ جوهر الحياة الصحية الراقية ” (The DNA of World Well-Living)، جامعاً بين الخبرات الطبية العريقة لشركة BDMS والتميز العالمي لمجموعة فنادق كابيلا بصفتها الشريك السكني للمشروع، والتي ستقدم أول مشروع “كابيلا ريزيدنس” (Capella Residences) في تايلاند كالمكون السكني الفاخر ذي العلامة التجارية ضمن المشروع.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت أصبحت فيه إطالة العمر الصحي (Healthspan) من أبرز الأولويات العالمية. فعلى الرغم من استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع، فإن سنوات الحياة التي يتمتع فيها الإنسان بصحة جيدة لم تشهد الوتيرة نفسها من النمو، مما أدى إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية الوقائية، والطب الشخصي، والبيئات المعيشية التي تعزز الصحة والرفاه على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة بورامابورن براسارتثونغ-أوسوث، رئيسة اللجنة التنفيذية ورئيسة شركة بي دي إم إس BDMS

“لم تعد الرعاية الصحية تقتصر على المستشفيات وحدها. فالمرحلة القادمة تتمثل في ابتكار بيئات تساعد الناس على الحفاظ على صحتهم لفترات أطول. ويجسد مشروع ويل إيرا WellEra رؤيتنا بأن تكون الصحة جزءاً أصيلاً من الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون ويتواصلون من خلالها، بحيث تصبح العافية أسلوب حياة يومياً، لا مجرد خدمة يلجأ إليها الإنسان عند المرض.”

وعلى خلاف المشاريع السكنية الفاخرة التقليدية التي تكتفي بإضافة مرافق للعافية، يستند ويل إيرا WellEra إلى فلسفة

الصحة و العافية القائمة على الأدلة العلمية (Scientific Wellness) التي تنتهجها عيادة بي دي إم إس ويلنس

فعلى مدى أكثر من عقدين، أسهمت العيادة في تطوير مفاهيم الرعاية الصحية الوقائية والشخصية من خلال الممارسة السريرية، والأبحاث العلمية، والخبرات الصحية المستندة إلى البيانات الواقعية.

واليوم، تُرجمت هذه الخبرات إلى مشروع ويل إيرا WellEra من خلال منظومة 6S+ للحياة الصحية ، وهو نهج متكامل يرتكز على ستة أبعاد رئيسية للحياة الصحية وطول العمر، وهي:

النوم (Sleep)

القوة (Strong)

الروح (Soul)

الذكاء (Smart)

العلاقات الاجتماعية (Social)

المدة (Span)

إلى جانب مبادئ بيئية قائمة على الأدلة العلمية (Surrounding) تشمل جودة الهواء، والمياه، والإضاءة، والصوت، والراحة الحرارية.

والنتيجة هي بيئة معيشية تتكامل فيها الهندسة المعمارية، والهندسة البيئية، والرعاية الصحية الشخصية، ليصبح المنزل نفسه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الوقائية.

ويتألف المشروع من أربعة مكونات مترابطة هي:

BDMS Wellness Clinic

Capella Residences Bangkok at WellEra

Urban Wellness Retreat

Lifestyle Retail

لتشكل معاً منظومة متواصلة تدعم الوقاية، والتعافي، وتعزز الصحة والرفاه على المدى الطويل.

وقال الدكتور تنوبول فيرونهاغارون، الرئيس التنفيذي لمجموعة BDMS Wellness Group :

“تؤكد الأدلة العلمية أن صحتنا لا تتحدد فقط بالعوامل الوراثية أو الرعاية الطبية، بل تتأثر أيضاً بالبيئات التي نعيش فيها كل يوم. ويحوّل ويل إيرا WellEra عقوداً من المعرفة الطبية إلى منظومة معيشية متكاملة، تتعاون فيها الهندسة المعمارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية الشخصية لإطالة العمر، والأهم من ذلك، إطالة سنوات الحياة الصحية. وطموحنا هو أن يصبح المنزل نفسه جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية الوقائية.”

يمتد المشروع على مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة، بما يعادل أكثر من 200 ألف متر مربع، وقد صُمم وفق أعلى المعايير العالمية في مجالي العافية والاستدامة، مستهدفاً الحصول على شهادات WELL Platinum وLEED Gold وFitwel 3-Star

كما سيستفيد السكان من منظومة Healthcare Humanware by BDMS، وهي منظومة رعاية صحية شخصية توفر دعماً سريرياً على مدار الساعة، وخدمات للرعاية الصحية الوقائية، وإدارة شاملة للعافية مدى الحياة.

ويمثل ويل إيرا WellEra مرحلة جديدة في مسيرة بي دي إم إس BDMS تتجاوز المفهوم التقليدي للرعاية الصحية، إذ يترجم عقوداً من الخبرة في الصحة والعافية القائمة على الأدلة العلمية (Scientific Wellness) إلى نموذج جديد للحياة المتكاملة القائمة على العافية، يركز على إطالة سنوات الحياة الصحية (Healthspan) في آسيا.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة:

موقع الويب: https://www.bdmswellness.com/en

فيسبوك: Facebook.com/BDMSWellnessClinic

إنستغرام: @BDMSWellness

للمزيد من المعلومات حول ويل إيرا

الموقع الإلكتروني: www.wellerabangkok.com

فيسبوك: WellEra Bangkok

إنستغرام: @WellEra_Bangkok

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